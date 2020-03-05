Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам несанкционированного доступа к компьютерной информации учреждений здравоохранения.

В милицию поступило заявление, что через взломанные почтовые ящики РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии под видом сообщений о коронавирусе рассылалось вредоносное ПО.

В обоих случаях скомпрометированные электронные почтовые ящики были зарегистрированы на хостинге tut.by. После получения доступа к ним неизвестные рассылали сообщения со ссылкой на вредоносное программное обеспечение в тексте. Сообщения были подготовлены с применением приемов социальной инженерии – в них содержалась не соответствующая действительности информация, касающаяся распространения коронавируса в Беларуси. После открытия имеющихся в сообщении ссылок, на компьютер пользователя под видом pdf-файла автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл.

По вышеуказанным фактам Центральным (г. Минска) районным отделом и Минским районным отделом возбуждены уголовные дела ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых.