Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, выпустившую робота с его лицом.

Об этом сообщает таблоид TMZ, ознакомившийся с исковым заявлением, передает Радио Свобода.

Актер, прославившийся исполнением робота-убийцы в фильме Джеймса Кэмерона “Терминатор”, заявил, что не давал разрешения на использования своего образа и потребовал выплатить ему 10 миллионов долларов компенсации.​

Представитель компании заявила радиостанции “Говорит Москва”, что Promobot еще не получили иск, но остановят использование робота с внешностью Шварценеггера. Он будет утилизирован.