Первый собранный в Великобритании белорусский электробус будет ездить по дорогам Ноттингема. Об этом сообщил сегодня представитель мэрии Ноттингема Ричард Уэлингс, отвечающий за вопросы общественного транспорта, передает БЕЛТА.

«По нашим дорогам уже 10 лет ездят электробусы, поэтому, когда к нам обратились из Минска, а это наш город-побратим, мы с большим энтузиазмом отнеслись к предложению «Белкоммунмаша» выпустить на дороги Ноттингема их электробус, — отметил представитель мэрии. — Кроме того, этот электробус использует технологию, которую раньше в Ноттингеме не использовали, — это поднимающиеся зарядные штанги. Мы хотим посмотреть, насколько она экономически эффективна».

Электробус с зарядным устройством уже поставлен городу, но еще не приступил к экспериментальной обкатке. Сейчас зарядное устройство проходит сертификацию, добавил он.

«Если проект будет так успешен, как мы предполагаем, мы начнем переговоры с крупными автобусными операторами Великобритании о продаже этого электробуса», — сообщил Ричард Уэлингс.

Директор по маркетингу и продажам CAD CAM Automotive/Wave Industries Томас Эштон в свою очередь отметил, что законодательство Великобритании меняется очень динамично.

«В ноябре прошлого года правительство ввело запрет на производство транспорта с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года, а в прошлом месяце этого года сроки уже сдвинули на 2032-й. На нашем рынке сейчас нет достаточного количества производителей электробусов, не хватает пока готовых решений по производству этой техники. То есть у нашего совместного с «Белкоммунмашем» предприятия сейчас не так много конкурентов, которые готовы предложить такую же технологию на британском рынке», — сообщил он.

Также в планах британских партнеров сотрудничество с белорусскими учеными. «Прежде всего речь идет об их участии в разработке новой продукции, которую мы будем производить в сотрудничестве с «Белкоммунмашем», — добавил Томас Эштон.

Заместитель главного конструктора ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» Сергей Чистов также сообщил, что электробус, разработанный совместно с британскими партнерами, будет представлен на крупнейшей профильной выставке в Бирмингеме.