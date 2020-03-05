Военнослужащие-контрактники пострадали при взрыве снаряда на военном полигоне в Мурманской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Инцидент произошел 4 марта во время плановых занятий по боевой подготовке около поселка Печенга, уточняет ТАСС. Причиной ЧП стало грубое нарушение требований безопасности. В результате произошло «несанкционированное срабатывание маломощного имитационного заряда типа взрывпакет». В пресс-службе флота отметили, что все пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Пострадавшие солдаты госпитализированы. Командование гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего.

По информации Telegram-канала Baza, военнослужащие пострадали при взрыве беспилотника. По словам источников, в руках у военнослужащих взорвался беспилотный летательный аппарат, который перед этим прилетел на территорию воинской части. Военнослужащие, по некоторым данным, пытались его поймать, в этот момент произошел взрыв. Откуда в части взялся этот аппарат, пока неизвестно.

Telegram-канал «112» сообщает, что инцидент произошел при отработке ведения боевых действий с помощью беспилотных аппаратов. Оператор потерял управление и один из коптеров рухнул на землю, прикреплённая к нему имитационная бомба взорвалась. По данным канала, шестеро контрактников получили осколочные и взрывные ранения, трое из них — в тяжелом состоянии. В пресс-службе Северного флота подтвердили информацию о пяти пострадавших.