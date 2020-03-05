Минск не видит смысла работать над «дорожными картами» по углублению интеграции с Россией, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг в Минске, передает «Интерфакс«.

«Давайте (… ) решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа (Беларуси и России по интеграции) и смысла нет сейчас работать над этими «дорожными» картами, пока не будут решены эти вопросы», — сказал Макей.

Как сообщалось, Минск и Москва в конце 2018 года создали двустороннюю рабочую группу для подготовки пакета «дорожных карт» по углублению интеграции в рамках договора о создании Союзного государства от 1999 года.

В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали пакет из 31 «дорожной карты». Ожидалось, что к 20-летию договора о Союзном государстве президенты подпишут программу углубления интеграции.

Между тем, сложные переговоры по поставкам в Беларусь энергоносителей привели к очередному нефтяному кризису в двусторонних отношениях — поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья.

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля заявил, что Беларусь и Россия продолжат работу по «дорожным картам» интеграции, но создание наднациональных органов не обсуждают.

«Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого», — заявил Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.

Вместе с тем он отметил, что создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й «дорожной картой», стороны договорились не обсуждать.

«Чисто экономические вопросы по интеграции», — добавил Лукашенко.