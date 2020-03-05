Или для чего нужен форекс-рынок в Беларуси.

Количество клиентов на форекс-рынке в Беларуси за 2019 год выросло более чем в два раза и превысило 25 тысяч, сообщил в среду начальник главного управления регулирования небанковских операций Национального банка Дмитрий Набздоров.

Он отметил, что по прогнозам на 2020 год рынок Форекс прирастет по клиентам, оборотам и объемам где-то на 50%. Так для чего нужен форекс-рынок и каким брокерам стоит обращаться.

Forex (от англ. Foreign Exchange – «зарубежный обмен») – международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют. Он был основан в 1976 году, когда все страны мира отказались от золотого стандарта и перешли на ямайскую систему, при которой курсы валют устанавливаются не государством, а рынком.

Forex стал просто необходим для нормального функционирования мировой экономики и обеспечения обмена капиталов между разными странами.

Аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха отмечает, что для белорусов, а также нерезидентов это означает возможность легально осуществлять деятельность на рынке Forex через форекс-брокеров, зарегистрированных в белорусской юрисдикции и находящихся под надзором главного банка страны как регулятора этого сегмента финансового рынка.

– Но важно иметь в виду, что деятельность на рынке Forex сопряжена с отдельными рисками и требует профессионального подхода, – поясняет эксперт. – В условиях довольно существенного уже состоявшегося снижения процентных ставок по банковским депозитам, в том числе по валютным вкладам, у отдельных белорусов вынужденно появляется дополнительный интерес к другим инвестиционным инструментам с более высокой доходностью.

Но инструментам с более высокой доходностью сопутствует и более высокий уровень риска, который инвестор, вкладывая свои денежные средства, должен брать на себя. Как бы там ни было, в ближайшие годы белорусы будут более активно вкладываться в акции и облигации, причем не только белорусских эмитентов, но и зарубежных.

Собеседник «Завтра твоей страны» обращает внимание, что этот сегмент рынка в Беларуси является регулируемым и находится под надзором Нацбанка:

– Соответственно, форекс-брокеры, которые входят в реестр регулятора, ведут свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РБ, соблюдают все его нормы, требования, которые предъявляются Нацбанком.

И очевидно, что если выбирать между инвестициями в какой-нибудь сомнительный форекс-брокер, зарегистрированный в оффшорной юрисдикции, и форекс-брокерами, зарегистрированными в Беларуси, то, безусловно, предпочтение нужно отдавать тем брокерам, которые имеют «белорусскую прописку».

В данном случае граждане находятся под большей защитой, потому что, как бы там ни было, государство заинтересовано в том, чтобы вкладчики-инвесторы работали с авторитетными добросовестными брокерами, которые оказывают такие услуги на рынке Forex.

Кроме того, подчеркивает эксперт, компании-брокеры платят налоги: чем больше у них оборот по счетам, чем больше комиссий зарабатывают форекс-брокеры, тем больше их прибыль и тем больше их отчисления налога на прибыль в государственный бюджет.

– Это осязаемые налоговые поступления в бюджет, тем более что значительную долю доходов обеспечивают именно нерезиденты, которые работают через белорусских форекс-брокеров. Поэтому чем больше будет клиентов у этих компаний, в том числе и из зарубежных государств, тем больше будет поступлений от налогов. В то же время, я не думаю, что это можно рассматривать в качестве очень существенного источника поступлений в бюджет Беларуси, – говорит финансовый аналитик.

Еще одним положительным моментом в деятельности форекс-компаний является повышение финансовой и инвестиционной грамотности у белорусских граждан:

– Здесь расширяются возможности для белорусов в части инвестирования денежных средств. Наш финансовый рынок становится более разнообразным, соответственно, у отдельных белорусов есть возможность на более выгодных условиях разместить свои денежные средства по сравнению с теми же валютными депозитами в белорусских банках. Но опять же важно понимать, что не все участники этого рынка в долгосрочной перспективе останутся с прибылью. Кто-то даже может на этом потерять.

Для государства же рассматривать этот рынок как локомотив белорусской экономики в непростых условиях, связанных с нефтегазовыми переговорами и так далее, все же не стоит. Это возможность для отдельных граждан иметь доступ к более выгодным инвестиционным инструментам, повышать свою финансовую и инвестиционную грамотность, поскольку лишней эта копеечка не будет, – подытожил Александр Муха.