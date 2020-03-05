Freedom House отнесла Беларусь к несвободным странам

В ежегодном рейтинге «Свобода в мире-2020» американская неправительственная организация Freedom House причислила Беларусь к категории несвободных стран.

По оценке составителей рейтинга, в Беларуси в 2019 году соблюдались 5 из 40 политических прав и 14 из 60 гражданских свобод. В итоге уровень свободы в Беларуси оценен в 19 баллов из 100. Аналогичную оценку Беларусь получила в прошлом рейтинге.

Эксперты отдельно обращают внимание на прошедшие в Беларуси парламентские выборы, в ходе которых представители оппозиции в парламент не попали.

Из 195 стран, которые рассматривались в рейтинге, 83 (43%) отнесены к «свободным», 63 (32%) к «частично свободным» и 49 (25%) – к «несвободным».

«Доля «свободных» стран за последнее десятилетие снизилась на 3 процентных пункта, а процент «частично свободных» и «несвободных» вырос на 2 и 1 пункт соответственно», – отмечается в докладе.

Помимо Беларуси, к несвободным Freedom House отнесла 48 стран и территорий. Среди них Россия, Китай, Северная Корея, Турция и т.д. Самыми несвободными, по оценкам доклада, являются Сирия, Тибет и Туркменистан.