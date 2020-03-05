Елизавета II впервые за 10 лет сменила образ на фоне коронавируса

В Букингемском дворце Великобритании состоялось традиционное вручение наград. Однако впервые за 10 лет королева Елизавета II сменила образ, надев на мероприятие перчатки. Этот шаг уже назвали «разумной предосторожностью» с ее стороны на фоне распространения китайского коронавируса.

На фотографиях с мероприятия видно, как глава государства в длинных белых перчатках прикрепляет крест командора Ордена британской империи на лацкан костюма актрисы Уэнди Крейг. Однако представители королевы отказались от комментариев и не стали уточнять, было ли это сделано в качестве меры предосторожности от заражения COVID-19.

Позже главный редактор журнала о королевской семье назвал это «разумной предосторожностью» со стороны Елизаветы II. «Ей остается шесть недель до 94-го дня рождения, она находится в том возрасте, в котором люди подвержены подобным вирусам», – высказался он.