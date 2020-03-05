В четверг, 5 марта, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги иностранными валютами на текущей неделе.

По итогам торгов на БВФБ 5 марта 2020 года сложились следующие курсы:

курс доллара США вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,0046 BYN (+0,21%) и был зафиксирован на уровне 2,23 57 BYN/USD;

вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,0046 BYN (+0,21%) и был зафиксирован на уровне 57 BYN/USD; курс евро вырос на 0,0004 BYN (+0,02%) и по итогам торгов составил 2,49 02 BYN/EUR;

вырос на 0,0004 BYN (+0,02%) и по итогам торгов составил 02 BYN/EUR; курс российского рубля снизился на 0,0062 BYN (-0,18%) за 100 RUB и составил 3,3750 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 5 марта составил 30,435 млн. BYN, резко снизившись по сравнению с объемом на предыдущих торгах (151,706 млн. BYN).

Объем торговли евро составил 23,455 млн. BYN, что оказалось выше объема торгов 4 марта (20,932 млн. BYN). Объем торговли российским рублем по сравнению с объемом торгов в среду немного снизился и составил 27,469 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 30,031 млн. BYN).