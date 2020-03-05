Брестское «Динамо» «всухую» обыграло солигорский «Шахтер» в матче за Суперкубок Беларуси — 2:0. Встреча прошла в Минске. В начале второго тайма у брестчан за вторую желтую карточку был удален форвард Артем Милевский.

Для «Динамо» победа в Суперкубке стала третьей подряд.

ДИНАМО Бр — ШАХТЕР — 2:0

Минск. 4 марта. Стадион ФК «Минск». 19.30.

Судьи — А.Кульбаков, Д.Емельянчиков (оба — Гомель), Д.Жук (Минск).

ДИНАМО Бр: Павлюченко — Веретило (к), Кики, Павловец, Витус — Нойок (Бакай, 81), Кисляк (Кривец, 93+) — Савицкий (Печенин, 80), Милевский, Гордейчук (Юзепчук, 64) — Лаптев (Быков, 63).

Запасные: Игнатович, Милошевский, Шевченко, Садовский, Хачериди.

ШАХТЕР: Гутор (к) — Матвейчик (Бурко, 83), Политевич, Сачивко, Антич — Кендыш — Баланович, Диасамидзе, Булычев (Селява, 46) — Лулаку (Подстрелов, 46), Бодул (Лисакович, 74).

Запасные: Чесновский, Ламбулич, Вукманич, Сотников, Сзоке, Хващинский, Шиндагоридзе.

ГОЛЫ: 1:0 — Кики (3). 2:0 — Савицкий (30).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Милевский (24), Кисляк (55), Селява (61), Нойок (76), Павлюченко (90).

УДАЛЕНИЕ: Милевский (49, Динамо Бр).