Туристическая и другие отрасли экономики Беларуси находятся под угрозой из-за распространения коронавируса, считают в Республиканском Союзе туристических организаций (РСТО).

«Из-за отсутствия полной и убедительной информации о ситуации в мире (с коронавирусом – ИФ), несогласованных действий, искусственного нагнетания возникшей ситуации в СМИ, туристическая отрасль в Беларуси, вслед за Россией, подведена к состоянию серьезного коллапса. Обстановка накаляется с каждым днем, и последствий на сегодняшний день не может просчитать никто», — говорится в открытом письме РСТО.

Там отмечается, что «в настоящее время ни Всемирная организация здравоохранения, ни Всемирная туристская организация, ни другие компетентные организации не выдали рекомендации воздерживаться от перемещений и туристических поездок. ВОЗ контролирует ситуацию и сделала официальное заявление об отсутствии необходимости аннулировать или вносить изменения в планы путешествий».

Организация призывает все заинтересованные ведомства – Минздрав, Минспорта и туризма, Минэкономики, Национального авиаперевозчика «Белавиа», МИД, общественные объединения в сфере туризма – «совместно выработать меры по урегулированию ситуации, чтобы не допустить коллапса – в экономике, в целом, и в белорусском туризме – в частности».

РСТО просит туристов «не поддаваться панике, а СМИ – с осторожностью относиться к публикациям, касающимся коронавируса».

Там рассказали, что на фоне рекомендаций Минспорта и туризма – воздержаться от поездок в Китай, Италию, Иран и Южную Корею – белорусские туристы начали воздерживаться от поездок не только в эти страны, но и приостановили бронирование туров на другие направления. Между тем, по словам представителей РСТО, в документе министерства нет запрета, а всего лишь рекомендации, «но они, к сожалению, выданы не на конкретный срок, а в бессрочном варианте. Это усугубляет ситуацию». В результате начались попытки аннуляций и отказы от ранее забронированных туров не только на текущие даты, но и на более поздний период (конец лета, осень) в различные страны. Все это влечет проблемы с возвращением денежных средств, а также штрафы белорусским операторам и агентам. В РСТО подчеркнули, что «страховка от невыезда, как выяснилось, в случае с коронавирусом и карантином также не работает».

«Не лучше ситуация во въездном и внутреннем туризме. Экспорт туристических услуг в Беларуси также оказался под угрозой. В частности, ряд столичных отелей разослал письма туроператорам об отказе размещения туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Группы и индивидуальные туристы из названных стран не могут быть размещены, согласно сделанным бронированиям, а неустойки опять-таки ложатся на отечественных операторов. На фоне невыработанного общего подхода и адекватной оценки, в Беларусь массово аннулируются группы туристов не только из Европы, но также из России», — говорится в письме РСТО.

По состоянию на вечер минувшей среды, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 94752. Из общего числа больных 80270 приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение среды до 14482, увеличившись за сутки на 2514 случаев заражения. В Беларуси, по последним данным, зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом, около 14,5 тыс. человек взяты на контроль.