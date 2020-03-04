Завершено расследование уголовного дела о взрывах во время праздничного салюта 3 июля 2019 года в Минске, в результате которых один человек погиб и еще 11 пострадали. Об этом сообщили в СК.

Для установления всех обстоятельств происшествия была создана следственная группа.

В ходе следствия установлено, что накануне проведения салюта сотрудники Минской военной комендатуры выявили несоответствие большей части пиротехнических изделий калибра 195 мм, предназначавшихся для праздничного салюта, нормативно-технической документации. Закупленная ранее у российской компании пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. Они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта. По согласованию с комендатурой для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя.

В процессе заряжания салютных установок фейерверочными изделиями указанные лица вместе с командиром роты Минской военной комендатуры дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия), не предусмотренных руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией. Такие изменения приводили изделия в небезопасное для использования состояние, что подтверждается результатами экспертных исследований и следственного эксперимента.

Вследствие допущенных нарушений при проведении салюта произошли нештатные ситуации: взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир, в результате которых один человек погиб, еще одиннадцать пострадали.

По результатам расследования двум сотрудникам предприятия-изготовителя фейерверочных изделий предъявлено обвинение.

Расследование данного уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.