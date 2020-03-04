В топе новостей всего мира по-прежнему остается коронавирус. Распространение любой инфекции напрямую зависит от условий окружающей среды. Коронавирус, заявляют специалисты, способен выжить при влажности воздуха 40%. Чем влажность выше, тем лучше для нас. Капли вируса в таких условиях не висят в воздухе, а быстрее оседают на землю, что препятствует передаче инфекции.

Коронавирус любит тепло, но не жару. Идеальная температура для его распространения – от нуля до плюс пяти градусов. С повышением температуры воздуха и появлением солнечных лучей вирусная активность тут же снижается.

При низких температурах воздух становится свежим, вирусы и бактерии погибают, а концентрация кислорода увеличивается. Таким образом, мороз выступает своеобразным естественным защитником от инфекций зимой. Поэтому в помещении, которое часто проветривают, шансов у вирусов выжить меньше.

Коронавирус способен жить при комнатной температуре 9 дней на предметах из металла, стекла или пластика. Поэтому специалисты рекомендуют протирать стол и другие поверхности спиртовым раствором или перекисью водорода.