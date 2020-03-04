В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает Polskie radio.

По словам министра, инфицированный чувствует себя хорошо. Он вернулся в Польшу из Германии и находится в больнице в Зелена-Гура, Любушское воеводство.

Отметим, во всем мире более 93 тыс. человек были инфицированы и более 3,1 тыс. умерли от коронавируса Covid-19. Число стран, пораженных этим вирусом, превысило 70.

О первом случае заражения новым коронавирусом сообщили еще в Лихтенштейне.

Также вчера, 3 марта, коронавирус зафиксировали в Украине у мужчины в Черновцах.

Кроме того, власти Чили подтвердили первый случай коронавируса COVID-19 в стране.