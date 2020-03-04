У берегов индийского штата Западная Бенгалия рыбаки поймали огромного ската весом почти тонну. Об этом сообщает издание Orissa Post.

Улов с трудом достали из воды. Вес ската оказался 900 килограммов.

Рыбаки отмечают, что встретить подобную рыбу в этом регионе редкость. Вероятно она сбилась с пути и застряла на мелководье. Вернуться в открытый океан скату могли помешать большие волны.

Вернувшись на берег, рыбаки показали свой улов и он сразу собрал множество зрителей. Рыбу продали торговцу за 20 тысяч рупий (примерно 273 доллара США по текущему курсу).

Покупатель планировал отвезти находку в Калькутту. Там он сможет ее перепродать в 4 раза дороже.

Торговец отмечает, что ската могут купить не только для еды, но и для изготовления лечебных средств.