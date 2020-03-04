В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет. Об этом говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2020 год, которое размещено на сайте Национального центра законодательства и правовых исследований, сообщает БЕЛТА.

В частности, поправки ожидают законы по вопросам применения социальных нормативов. «Предлагается, начиная с 2021 года, перейти на единый критерий при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населения республики. В частности, предлагается отменить минимальный потребительский бюджет и устанавливать выплаты, иные обязательства государства, а также критерии предоставления отдельных видов государственной помощи в зависимости от бюджета прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп», — говорится в обосновании.

В случае отмены минимального потребительского бюджета потребуется внесение изменений в нормативные правовые акты, в которых применяется данный социальный норматив.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека.