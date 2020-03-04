Около 14,5 тысячи человек были взяты на контроль в Беларуси в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире, сообщила заместитель министра здравоохранения Наталья Жукова на брифинге в Минске в среду, передает Interfax.by.

«На сегодняшний день взяты на контроль, под медицинское наблюдение и лабораторное обследование порядка 14,5 тыс. тех, кто либо находился в окружении (заболевших коронавирусной инфекцией ), либо пересекал границу или был в неблагополучных странах. Это суммарно за весь период (с момента вспышки заболевания)», — сказала Жукова.

Она также напомнила, что в Беларуси в настоящее время функционирует два контакт-центра для тех людей, кто прибывает из неблагополучных стран. «Они проходят обследование и находятся там 14 дней. На сегодняшний день около 300 человек оттуда уже выбыло. Часть еще находится под наблюдением», — уточнила представитель Минздрава. Жукова также уточнила, что некоторые люди находятся на медицинском наблюдении на дому.

«В целом на наш взгляд, эта мера предупредительного характера позволяет нам минимизировать последствия появления возбудителя коронавирусной инфекции на территории Беларуси. Такая тактика будет продолжаться», — заявила замминистра.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 4 марта, в Беларуси зафиксировано 6 случаев заболевания коронавирусом.