У минчанина изъяли 12 800 медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети

ГУВД Мингорисполкома сообщает о задержании минчанина, который незаконно продавал медицинские маски по завышенным ценам.

Установлено, что 26-летний минчанин приобретал маски на территории России, а затем перепродавал на территории Беларуси по ценам, превышающим стоимость медицинских масок в белорусских аптеках.

Мужчину задержали в момент заключения сделки. У него было изъято 12 800 медицинских масок, стоимость которых оценивается примерно в 10 800 рублей.

Все маски были изъяты, а в отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Также сообщается, что мужчина раньше к уголовной ответственности не привлекался.