Египет отказывается считать крушение лайнера A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году терактом. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Отмечается, что апелляционный суд Каира вынес решение по иску семей россиян, погибших при катастрофе самолета. Известно, что там не стали рассматривать требования по существу, указав, что личности погибших якобы до сих пор не установлены.

Кроме того, суд отклонил претензии к правительству Египта (включая бывшего премьера Шерифа Исмаила) из-за чьей халатности, по мнению заявителей, был взорван лайнер. Каир официально продолжает считать крушение аварией, в отличие от Следственного комитета и ФСБ России, которые имеют данные о подготовке к теракту конкретных преступников.

Лайнер Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Впоследствии ФСБ признала случившееся терактом. После этого в ноябре того же года власти России запретили прямое авиасообщение между Россией и Египтом. На аналогичный шаг пошли многие страны Европы и СНГ, но к настоящему моменту практически все они запрет сняли.