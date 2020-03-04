На полигоне Брестский во время мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы получил травму кисти при подготовке к применению взрывоопасного предмета, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

Сейчас парню оказывают медицинскую помощь. «За военнослужащим вылетел вертолет, который доставит его в Минск. Также выехал реанимобиль, который привезет его в Главный военный клинический медицинский центр», — проинформировали в ведомстве.

Жизни военнослужащего ничто не угрожает. В произошедшем разбирается комиссия Министерства обороны.