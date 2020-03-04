Skoda Karoq скоро появятся на белорусских дорогах

Более двух лет добирался до нас кроссовер Skoda Karoq. И вот, наконец, в начале марта 2020 года, его представили в Минске.

Этот кроссовер, прежде всего, предназначен для города.

В начальной комплектации Active уже есть подогрев передних сидений, зеркал и форсунок омывателя. За дополнительные 401 рубль на машину можно установить лобовое стекло с подогревом. А начиная с комплектации Ambition доступны и задние кресла с обогревом.

На наш рынок будут поставляться переднеприводные автомобили с двигателем объемом 1.4 литра и мощностью 150 л.с. Коробка передач одна — 8-ступенчатый «автомат». Учитывая небольшую массу Karoq, он должен быть довольно динамичным.

Стоимость на Skoda Karoq стартуют от 46 470 рублей за базовую комплектацию Active с белым цветом кузова. Более богатая комплектация стоит уже от 49 500 рублей, а самая крутая Style обойдется покупателю в 55 225 рублей.

Прайс-лист белорусского дилера «ФелОкт-сервис» можно скачать по этой ссылке.