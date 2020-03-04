Более двух лет добирался до нас кроссовер Skoda Karoq. И вот, наконец, в начале марта 2020 года, его представили в Минске.

Этот кроссовер, прежде всего, предназначен для города.

Skoda Karoq скоро появятся на белорусских дорогах

Skoda Karoq скоро появятся на белорусских дорогах

Skoda Karoq скоро появятся на белорусских дорогах

Skoda Karoq скоро появятся на белорусских дорогах

В начальной комплектации Active уже есть подогрев передних сидений, зеркал и форсунок омывателя. За дополнительные 401 рубль на машину можно установить лобовое стекло с подогревом. А начиная с комплектации Ambition доступны и задние кресла с обогревом.

На наш рынок будут поставляться переднеприводные автомобили с двигателем объемом 1.4 литра и мощностью 150 л.с. Коробка передач одна — 8-ступенчатый «автомат». Учитывая небольшую массу Karoq, он должен быть довольно динамичным.

Стоимость на Skoda Karoq стартуют от 46 470 рублей за базовую комплектацию Active с белым цветом кузова. Более богатая комплектация стоит уже от 49 500 рублей, а самая крутая Style обойдется покупателю в 55 225 рублей.

Прайс-лист белорусского дилера «ФелОкт-сервис» можно скачать по этой ссылке.

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