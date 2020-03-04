Водитель подземной машины получил травмы в шахте ОАО «Беларуськалий» и позже скончался в больнице.

Об этом сообщили в Следственном комитете, передает БЕЛТА.

По предварительной информации, подземная машина для перевозки пассажиров столкнулась с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в транспортном средстве работники предприятия.

«Восемь работников были доставлены в больницу. Водитель автомобиля от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения. С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины, сбора материала в шахту на глубину более 600 м спустилась следственно-оперативная группа», — проинформировали в СК.