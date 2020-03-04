Государство сегодня усовершенствует механизмы поддержки семей с детьми. Однако, это не слишком эффективные меры, чтобы поднять рождаемость.

Исследовательский центр ИПМ и Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр BEROC провели исследование, пытаясь выяснить, как белорусы видят систему социальной поддержки семей с детьми.

В ходе исследования выяснилось, что самой большой проблемой для семей с детьми является отсутствие собственного жилья.

Хотя эта проблема актуальна как для всех категорий семей, однако менее остро она стоит для детей с тремя и более детьми, наиболее остро – для семей с одним ребенком, рассказала приглашенный эксперт Исследовательского центра ИПМ Наталья Щербина.

Среди прочих проблем белорусы указывали нехватку денег на благоустройство жилья, на образовательные услуги, дискриминацию при приеме на работу, а также на то, что один из родителей вынужден работать за границей, чтобы обеспечить семье нормальный уровень жизни. Однако, эти проблемы беспокоят белорусские семьи гораздо меньше в сравнении с проблемой отсутствия собственного жилья.

По оценкам исследователей, наиболее уязвимыми к материальным и нематериальным проблемам оказываются семьи с тремя и более детьми.

Жилье – это забота государства

Как показал опрос, решение вопроса о собственном жилье считает заботой государства 32,5% семей с детьми, только 19,3% респондентов считают это заботой самих семей, 43% уверены, что это обоюдная ответственность.

На вопрос «Какой должна быть, на ваш взгляд, государственная поддержка», большинство респондентов (72,1%) выбрали вариант ответа «предоставление льготных кредитов на строительство жилья для нуждающихся». Также 35,5% считают, что надо давать бесплатно жилье в собственность многодетным. Примерно столько же высказались за предоставление налоговых льгот семьям с детьми.

Самым непопулярным оказался вариант ответа «государство не должно помогать семьям с детьми решать жилищные проблемы». Его выбрали только 1,4% опрошенных.

«С доступностью социальной помощи в стране все хорошо, – признала эксперт. – Семьи ее получают, и считают, что так и должно быть. При этом они считают справедливым, если бы уровень поддержки был еще большим».

Меры не стимулируют рожать

Наталья Щербина также отметила, что если целью государства является поддержка социального контракта между государством и населением, то существующая система социальной помощи семьям с детьми эффективна.

«Если же цель государства – повысить рождаемость, то данные меры не работают», — подытожила эксперт.

По ее словам, вся семейная политика выстраивается сегодня с целью удовлетворения материальных потребностей.

«Но как мы видим, в последнее время очень сильно меняется демографическое поведение. К сожалению, это пока в семейной политике не учтено. На уровне госорганов пока не идет речи об изменении дизайна семейной политики, речь идет лишь о ее усовершенствовании», – отметила Щербина.

«Да, государство реагирует на потребности населения, но мы видим, что это не стимулирует, к примеру, к рождению вторых детей. Также в стране серьезные проблемы с рождением первых детей», – подытожила она.

Что белорусы думают о пособиях?

Исследователи попросили оценить белорусов и пособия на детей во время декрета.

«Люди знают про пособия, большинство опрошенных, правда, считают их низкими. Однако, в сравнении с пенсиями размер пособий оценивается более позитивно», — рассказала академический директор BEROC Катерина Борнукова.

В ходе опроса также выяснилось, что белорусы против привязки размера пособий к зарплате и увеличения пособия в зависимости от проживания (город или село).

Однако, респонденты согласны с тем, что повышать пособия необходимо на каждого следующего ребенка.

Большинство опрошенных также считает оптимальным продолжительность декрета (три года).

При ответе на вопрос, что могло бы побудить вас выйти на работу до окончания отпуска по уходу за ребенком, 49,8% ответило, что материальных трудности в семье. 20,3% готовы выйти раньше, если бы кто-то из родственников смог смотреть за ребенком, 15,8% в случае возможности заработать значительно больше пособия.

Также исследователи выяснили у белорусов, как они относятся к различным реформам по данному вопросу. Как оказалось, 35,7% опрошенных хотели бы, чтобы все осталось, как есть сейчас. За декрет продолжительностью два года, но с повышенным пособием высказались 10,9% респондентов.

Такой вариант как получение пособия в размере 80% от зарплаты в течение 1,5 лет поддержало лишь 13,6%.

Опрос также показал, что в том случае, если пособия будут платить только два года, большинство будет раньше возвращаться на работу, а на рождаемость это не слишком повлияет.