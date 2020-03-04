Мининформ разрешило к распространению на территории Республики Беларусь сроком на 3 года трем иностранным телепрограммам – «EPOQUE», «TV 1000 Comedy» и «Виасат Нэйчер/Хистори HD (Viasat Nature/History HD)».

При этом другие три иностранные телевизионные СМИ – «Fine Living», «Travel Channel» и «МУЗ», из списка зарубежных телепрограмм, разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь, исключены, поскольку сроки действия разрешений на распространение этих телепрограмм истекли, а за получением новых разрешений на распространение никто не обращался.