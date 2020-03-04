Система пенсионного обеспечения в Беларуси себя оправдывает, но необходимо идти дальше. Такое мнение высказала председатель Белорусского союза женщин кандидат социологических наук Марианна Щеткина во время очередного заседания проекта «Экспертная среда» — «Перепись населения. Человеческий капитал» в пресс-центре БЕЛТА.

В республике количество пенсионеров довольно велико: Беларусь входит в число государств, к которым применимо понятие «старые страны». У нас более 13% населения старше 65 лет, в то время как страна считается старой если их 8%. При этом государство все время гарантирует выплату пенсии и ее рост. Спикер отметила, что сейчас постоянно звучит мысль о том, что средств Фонда социальной защиты не хватает, идут дотации государства.

На VIII съезде Федерации профсоюзов президент сказал, что нужно разрабатывать другой подход к пенсионной системе. Нужно переориентировать население на накопительные системы.

— Мы всегда выступали за то, чтобы это было добровольное накопление, — отметила Марианна Щеткина. — Потому что для того, чтобы это было обязательно, необходимо наличие финансовых рынков. Кто-то должен взять эти деньги, инвестировать в проекты, инвестиции должны вернуться с прибылью, человек должен быть уверен, что у него растет доход.

При любом пересмотре в пользу получателя должны быть пересмотрены все пенсии, всем людям, акцентировала спикер.

— Это стоит денег. Поэтому конечно, всегда стоит самый главный вопрос: где взять деньги. Мы сегодня можем критиковать (нынешнюю систему. — Ред.), мол, большая нагрузка на нанимателей, хотелось бы, чтобы пенсии возрастали. Хотя все платится из одного источника — Фонда соцзащиты. И эта солидарная система себя оправдывает, ведь у нас есть государство, которое выступает гарантом благосостояния людей. Но то, что нужно идти дальше и разрабатывать и прорабатывать варианты — на это президент обратил внимание совершенно верно. Нужно идти каким-то своим путем. Как это будет решаться? Это за год не сделаешь, но приступать к этому надо, включая науку, — резюмировала Марианна Щеткина.