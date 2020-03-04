4 марта 2020 года группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила 12-дневную миссию в Беларуси по оценке готовности инфраструктуры для ядерной энергетической программы.

Комплексная оценка ядерной инфраструктуры (ИНИР) была проведена по приглашению правительства Беларуси, пишет «Ежедневник».

Беларусь, стремясь диверсифицировать производство энергии за счет надежного низкоуглеродного источника, строит свою первую атомную электростанцию (АЭС) на Островецкой площадке. На указанной площадке во взаимодействии с Госкорпорацией «Росатом» (Российская Федерация) ведется строительство и подготовка к вводу в эксплуатацию двух водно-водяных энергетических реакторов ВВЭР-1200; подключение первого энергоблока к сети планируется в этом году.

Миссия ИНИР провела оценку состояния развития ядерной инфраструктуры в соответствии с условиями Этапа 3 поэтапного подхода МАГАТЭ. Согласно заявлению экспертов группы ИНИР, Беларусь близка к завершению строительства инфраструктуры атомной энергетики, необходимой для запуска в эксплуатацию своей первой АЭС. Эксперты группы подготовили рекомендации и предложения, направленные на оказание Беларуси содействия в дальнейшем повышении готовности страны к вводу в эксплуатацию и эксплуатации объекта.

«Эта миссия знаменует собой важный шаг для Беларуси в ее подготовке к внедрению ядерной энергетики, — отметил руководитель группы Милко Ковачев, глава секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ. — Мы встретили хорошо подготовленных, мотивированных и компетентных специалистов, готовых открыто обсуждать все вопросы, связанные с созданием инфраструктуры. Наша группа увидела явное стремление к достижению целей программы и обеспечению выгод для белорусского народа, таких как поддержка экономического развития страны».

Эксперты группы выделили области, дополнительные меры в которых могли бы принести пользу Беларуси, в том числе: необходимость совершенствования институциональных механизмов и нормативно-правовой базы для обеспечения стабильной и предсказуемой среды для осуществления программы, а также завершение работы над остальными механизмами, необходимыми для устойчивого функционирования атомной электростанции.

Группа экспертов ознакомилась с применяемыми практиками и определила их как передовые, которые могли бы применяться другими странами, осваивающими ядерную энергетику, в таких областях, как координация программ и проектов, использование независимых экспертных обзоров, сотрудничество с регулирующими органами других стран, взаимодействие с международными заинтересованными сторонами и обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям.

На заключительном заседании миссии присутствовал заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель Департамента ядерной энергетики Михаил Чудаков. Он заявил: «Развитие инфраструктуры, необходимой для ядерной энергетической программы, требует значительных финансовых и людских ресурсов, а также значительных временных затрат на подготовку и строительство. За десять лет с момента принятия решения о реализации ядерной энергетической программы Беларусь добилась значительного прогресса».

«Принимая миссию ИНИР, Беларусь продемонстрировала открытость и искреннюю заинтересованность в получении объективной профессиональной оценки о готовности своей ядерной инфраструктуры к вводу в эксплуатацию первой национальной атомной электростанции», — отметил заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк. «Полученные по итогам миссии рекомендаци и и предложения, будут для нас важным руководством в ходе дальнейшей работы, направленной на обеспечение высочайшего уровня безопасности и надежности Белорусской АЭС».