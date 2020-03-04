Правительство Италии закрыло все школы и университеты до конца марта из-за эпидемии коронавируса, пишет ANSA.
По информации La Repubblica, данное решение вступит в силу 5 марта.
На сегодняшний день, в Италии количество заболевших превысило две тысячи человек, умерли от инфекции 79.
Сообщается также, что власти страны решили увеличить число мест в отделениях интенсивной терапии на 50%. Количество мест для больных пневмонией и инфекционными болезнями увеличат на 100%.
В ближайшее время правительство Италии примет решение, запрещать ли митинги, в том числе праздничную демонстрацию 8 марта, а также спортивные мероприятия.