В столице некоторый общественный транспорт начнет ходить по новым маршрутам.

Также в Минске планируют изменить названия некоторых остановок.

Как пойдут автобусы?

Автобусы № 139 и маршрутки 1455-ТК от улицы Почтовой до Пономарёва будут объезжать квартал по улицам Героев 120-й Дивизии, Рогачевская, Курсанта Гвишиани и продолжат движение по действующим маршрутам;

автобусы № 153 (в утренние часы пик в направлении станции метро «Уручье»), маршрута № 153Д (в вечерние часы пик в направлении остановки «Танковая») будут двигаться от улицы Рогачевская до Стариновской по улицам Курсанта Гвишиани, Героев 120-й Дивизии.

Помимо этого, теперь остановка «Дом Офицеров» будет располагаться на улице Понамарева. Там будет останавливаться весь транспорт, что движется в направлении улицы Стариновской. Ранее эта остановка находилась на улице Героев 120-й Дивизии.

С 7 марта такие автобусы, как № 59, 79, 79Д, 186, возобновят движение по постоянным трассам движения. Их маршруты были изменены летом 2019 года из-за ремонтных работ на улице Шишкина.

Помимо этого, остановку «Тухачевского» переименовали в «Сурикова». Она располагается по улице Кулешова в направлении Партизанского проспекта за перекрестком с улицей Сурикова.