В Беларуси прорабатываются возможности предоставления «кредитных каникул» и введения института финансового омбудсмена. О таких поправках в Банковский кодекс и закон о защите прав потребителей говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2020 год, который размещен на сайте Национального центра законодательства и правовых исследований.

Так, предлагается проработать и при необходимости закрепить в кодексе нормы о предоставлении льготного периода физлицу по кредитному договору, исполнение обязательств по которому обеспечено ипотекой («ипотечных каникул»), а также в отношении других кредитов, в том числе потребительских. Критерии предоставления «кредитных каникул» пока не определены.

Также планируется закрепить предельные размеры неустойки, штрафа, пени и других платежей, которые могут быть применены банком к кредитополучателю за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по кредиту.

Что касается финансовых омбудсменов, которым могут предоставить возможность рассматривать имущественные жалобы, то предполагается закрепить общие положения о них: организационно-правовая форма, источники финансирования, компетенция и прочее.

Кроме того, в 2020 году изменится закон о гарантированном возмещении банковских вкладов физлиц. Так, предлагается увеличить срок выплаты возмещения банковского вклада, депозита. Сейчас люди могут обратиться за выплатой не ранее 14 рабочих дней и не позднее двух лет с даты возникновения у Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов физлиц такого обязательства. По новым правилам обращаться можно будет не ранее семи дней и не позднее пяти лет с момента возникновения обязательств. При этом человек сможет восстановить пропущенный пятилетний срок обращения при наличии уважительных причин. Также предлагается предусмотреть альтернативные способы выплат возмещения банковских вкладов. Например, если сумма невелика, их можно будет получить по почте или перечислить на счет в любом другом банке.