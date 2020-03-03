На территории Украины зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом Минздрав Украины объявил на специальном экстренном брифинге.

Коронавирус обнаружен у жителя Черновицкой области, который вернулся на Украину из Италии, с пересадкой в Румынии, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Вчера я говорил, что у нас было четыре случая с подозрением, сегодня это подозрение подтверждено у одного человека», — сказал Ляшко.

В феврале Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань в связи с распространением коронавируса. Они были помещены на карантин в санаторий в Полтавской области. Местные жители тогда устроили массовые акции протеста, в ходе которых произошли столкновения с полицией.