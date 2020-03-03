Суд Вилейского района вынес приговор 26-летнему молодому человеку, который признан виновным в изнасиловании 15-летней девочки. Обвиняемый по приговору получил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.

Государственное обвинение в суде поддерживал заместитель прокурора Вилейского района Андрей Жуковский. Он рассказал МЛЫН.BY:

— Преступление было совершенно в октябре, с трех до четырех часов ночи, в одной из деревень Ильянского сельсовета. Три несовершеннолетние девочки пришли в гости к парням, которые отдыхали в частном доме. Вместе с ними они стали распивать спиртное.

По словам Андрея Жуковского, и обвиняемый, и потерпевшая — жители Вилейского района. Ранее они знакомы не были. Парень работал в одной из организаций Вилейщины. Судим не был.

Заместитель прокурора отметил:

— Практика показывает, что подобные преступления, как правило, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура обращает внимание родителей на то, что нужно очень внимательно относиться к воспитанию несовершеннолетних девочек. Необходимо постоянно рассказывать им о взаимоотношениях с парнями. Девочки должны быть особенно осторожными при выборе знакомых и друзей.

Дело рассматривалось по второй части статьи 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Изнасилование заведомо несовершеннолетней).

Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.