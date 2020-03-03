Президент хочет закрепить в Основном законе понятия Бога и СССР.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции ко второму чтению. Они пока нигде не опубликованы, но о некоторых из них рассказали председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Ведомостям» удалось ознакомиться с полным текстом президентских поправок. Три собеседника в Госдуме подтвердили подлинность документа. Ниже главные тезисы предложенных Путиным поправок:

Брак описан как союз мужчины и женщины. Защита брака, а также институтов «семьи, материнства, отцовства и детства» находится в ведении России как государства.

Вводится статья об исторической преемственности Российской Федерации, в которой упоминается «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Статья не прописывает явно роль Бога, но отмечает, что Россия является правопреемницей СССР.

В пункте о государственном языке России русский язык назван «языком государствообразующего народа». При этом отмечено, что «государствообразующий народ» равноправен с другими народами России, а другим народам гарантируется право на сохранение родного языка.

Согласно поправкам, «не допускаются» призывы к отчуждению территорий России и действия, направленные на отчуждение. Исключение сделано для уточнения границы (делимитации и демаркации) с соседствующими с Россией государствами;

Аналогичным образом «не допускается» умаление подвига народа при защите Отечества. Устанавливается право и обязанность государства «защищать историческую правду».

Закрепляется соответствие МРОТ величине прожиточного минимума: первый не может быть ниже последнего в целом по стране.

Поправки закрепляют право государства вводить ограничения для кандидатов на государственные посты. В частности, для глав регионов и федеральных ведомств вводятся ограничения по возрасту (от 30 лет), а также запрет держать деньги в зарубежных странах и иметь вид на жительство другого государства. Похожие требования вводятся для премьер-министра, его заместителей, членов Федерального собрания, прокуроров и уполномоченного по правам человека.

Нововведения для президентов. Ценз оседлости для кандидата в президенты увеличивается с 10 до 25 лет. Президенту России запрещается когда бы то ни было быть гражданином другой страны. При этом для граждан Крыма, постоянно проживавших на полуострове, сделано исключение: для граждан «государства или территории, принятой в Российскую Федерацию», положение о гражданстве не действует.

Отдельные федеральные органы власти могут работать не из Москвы, а из другого города, их переезд за пределы столицы определяется федеральным конституционным законом.

Голосование по поправкам проводится после того, как текст поправок одобрят две трети субъектов, а Конституционный суд проверит их на соответствие «неизменяемым» 1, 2 и 9 статьям Конституции. Для того чтобы поправки был приняты, за них должны проголосовать более 50% участников голосования. После объявления результатов голосования президент подписывает указ, которым вводит дату вступления поправок в силу.