Ученые нашли удивительный артефакт, который датируется примерно VII веком до н. э. В Древнем Египте леопард символизировал силу и власть.

Археологи, занимающиеся раскопками в египетском Асуане, заявили, что сделали уникальную находку. Ученые обнаружили саркофаг с цветным изображением леопарда на крышке. Рисунок датируется примерно VII веком до н. э., пишет Fox News.

Ранее в этом районе археологи уже обнаружили около 300 гробниц времен с VII века до н. э. по IV век н. э. Однако самой яркой находкой, подчеркнули специалисты, является рисунок леопарда.

В Древнем Египте леопард символизировал огромную силу и власть. Это животное изображали в гробницах для защиты и передачи силы усопшему, которому предстоит воскреснуть в загробном мире.

«Морда леопарда была нарисована прямо над головой умершего. Она была как своеобразная погребальная маска, которая передавала свои силы покойному», — рассказали археологи, обнаружившие рисунок.