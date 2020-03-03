3 марта интернет-СМИ сообщили, что в Беларуси начнут тестировать новую технологию, с помощью которой могут заменить паспорт смартфоном.

В случае успешной реализации технологии, белорусы смогут использовать смартфон вместо бумажных оригиналов при необходимости предъявить документы — паспорт, военный билет либо водительское удостоверение.

Благодаря таким технологиям станет возможным отказаться от бумажных и пластиковых версий документов. Вместо этого можно будет предъявить соответствующий документ прямо с экрана смартфона или планшета. В свою очередь, у контролирующих органов и служб появится технология для считывания и проверки на подлинность таких электронных документов.

Следует отметить, что в настоящее время в Беларуси прорабатывается внедрение и переход на новый формат паспортов, что позволит продвинуться в области безопасной передачи данных и идентификации личности.