Австралийские ученые обнаружили предсказание об апокалипсисе, сделанное компьютером в 1973 году, разработчиком машины признан Джей Форрестер.

Форрестер считал поставленную перед компьютером задачу невыполнимой, и очень удивился, когда машина начала выстраивать и создавать цепь событий. Компьютер установил, что конец света произойдет в 2040 году, а точкой невозврата станет 2020-й.

Машина выдала следующие прогнозы: к 2020-му значительно ухудшится качество воды, ее станет не хватать, люди станут болеть намного чаще. Люди с трудом смогут существовать, потому что все свои обязанности возложат на технику.

Компьютер посчитал, что из-за страха мировых держав перед началом ядерной атаки Третья мировая война не начнется.