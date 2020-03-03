Один класс витебской школы №44 отправили на карантин из-за коронавируса. Эту информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси и администрации учебного заведения.

По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Беларуси Юлии Бородун, карантин в классе витебской школы введен в связи со случаем заболевания коронавирусом у сотрудницы Витебского мехового комбината.

Сообщается также, что детей оставили дома на 14 дней, однако учебный процесс не прерван: они получают задания от учителей и выполняют их самостоятельно. По словам директора школы №44 Витебска Сергея Питаленко, эти меры – упреждающие.

А по информации БЕЛТА, учащиеся четырех классов (два 1-х, один 6-й и один 8-й) трех учреждений образования Витебска переведены на домашнее обучение.Об этом сообщил начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома.

Учебный процесс организован на дому. «Кому-то задания отправляются по электронной почте, через мессенджеры. Но карантинных мероприятий в школах Витебска не проводится», — отметил Дмитрий Хома.

По словам начальника главного управления по образованию облисполкома, перевод учащихся четырех классов на домашнее обучение — это предупредительные меры. Возможно, школьники контактировали с носителем вируса. Пока это не подтвердилось, ни у кого из детей коронавируса нет.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Беларуси 28 февраля: речь шла о гражданине Ирана, который прилетел в Минск рейсом из Баку. Позже стало известно еще о двух зараженных, в числе которых оказалась жительница Витебска, недавно вернувшаяся из Италии. Ее госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу, где сейчас проводят углубленную лабораторную диагностику.