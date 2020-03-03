«Политический нищий» против «Анки-пулеметчицы из эскорта Лукашенко»: скандал между Лебедько и Канопацкой набирает обороты

В белорусской оппозиции на фоне праймериз по выдвижению единого кандидата на президентские выборы продолжается перепалка между бывшим депутатом Палаты представителей и бывшей активисткой ОГП Анной Канопацкой и руководителями ОГП Николаем Козловым (нынешний) и Анатолием Лебедько (бывший). И Козлов, и Канопацкая претендуют на участие в праймериз.

Ранее Канопацкая разместила в социальных сетях гневную реплику относительно процедуры проверки подписей. При этом она обвинила руководство ОГП в излишнем внимании к ее персоне, а также неоднократно обыграла фамилию Николая Козлова.

«Вас что, Козлов, Ермошина покусала?»… Ещё

В ответ на партийном Youtube-канале появилось видео Анатолия Лебедько о том, «чтобы попасть в эскорт Лукашенко, совсем необязательно быть длинноногой брюнеткой с параметрами 90-60-90, достаточно быть в политическом эскорте».

По словам Лебедько, «большинство жителей Беларуси четко понимают, что все депутаты в Беларуси назначаютс», а саму Канопацкую «избирали силовые органы и лично утверждал Александр Лукашенко».

Тогда бывший депутат назвала Николая Козлова и Анатолия Лебедько «парочкой профессиональных политических нищих», которые одновременно пытаются не допустить ее к участию в праймериз и добиваются встречи с ее отцом «на предмет выклянчивания очередной порции денег (это же какую низость и наглость надо иметь!)».

Анна Канопацкая была членом ОГП. В 2016 году она стала депутатом Палаты представителей, но в партии отказались сотрудничать с ней, обвинив в невыполнении договоренностей.

На парламентских выборах 2019 года ОГП отказалась выдвигать ее кандидатом в депутаты, а 1 декабря экс-депутата вовсе исключили из партии.