Выдающийся человеческий капитал, которым обладает Беларусь, в теории должен был обогатить страну, подстегнув производительность труда. Но теория у нас почему-то не сработала.

По мнению ООН, Беларусь имеет очень высокий индекс человеческого развития, а значит у нас все хорошо с образованностью, здоровьем и уровнем жизни граждан. В рейтинге из 187 стран мира Беларусь занимает 50 место. А как посчитал Исследовательский центр ИПМ, если бы Минск был отдельной страной, он входил бы в первую 30-ку и занимал бы место рядом с Италией, Испанией и Чехией.

Главным коньком Беларуси является образованность. Как показывает статистика, грамотность нашего населения достигает 100%, все дети охвачены средним образованием, а численность учащихся в вузах на 100 тыс. населения в Беларуси самая высокая среди стран СНГ.

Все это должно не просто быть поводом для гордости, но превращаться во вполне осязаемые блага. Всемирный банк понимает «человеческий капитал» как вклад образования и здравоохранения в производительность труда. Страны, которые недовложили в эти компоненты, должны терять пропорциональную долю производительности. А те, кто накопил хороший человеческий капитал, выдают высокую эффективность.

По оценкам ВБ, только 16% роста в странах с переходной экономикой обусловлены физическим капиталом (оборудование, здания и производственная инфраструктура), 20% — природным капиталом, в то время как остальные 64% связаны с человеческим капиталом.

Но с Беларусью эта формула почему-то не работает, и ее человеческий капитал не конвертируется в экономическое благосостояние. По расчетам Министерства экономики, наша страна в 6 раз отстает от стран Евросоюза по производительности труда.

Беларусь не находит применения своим умным гражданам

Часто образование, полученное белорусами, остается невостребованным рынком труда. Официальная статистика показывает, что 122,3 тыс. белорусов с высшим образованием трудятся простыми рабочими. Среди служащих 65% имеют высшее образование. А ведь этим категориям работников вполне хватило бы профессионально-технического либо средне-специального. Это все равно что раскалывать орехи микросхемой.

Одно из возможных объяснений парадокса лежит в примитивной структуре белорусской экономики. По данным Минэкономики, основную долю добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности у нас генерируют низкотехнологичные производства, на высокотехнологичные приходится только 5,5%. В экспорте высокотехнологичная продукция занимает лишь 3%.

Наукоемкие и высокотехнологичные отрасли почти не предъявляют спрос на рынке труда. Экономике по-прежнему требуются простые исполнители низкой и средней квалификации. Так, в базе вакансий Министерства труда 65% составляют рабочие специальности. Казалось бы, дать хлеб умным белорусам должна быстро растущая ИТ-отрасль. Однако, согласно Белстату, в секторе «информация и связь» работают лишь 2,4% занятых в экономике.

В стране наблюдается тенденция сокращения научных и исследовательских кадров. Их численность с 2011 по 17 годы уменьшилась с 31,2 тыс. до 26,5 тыс. человек.

Почему мозги не утекают?

Согласно современным экономическим теориям, человеческий капитал в глобальной экономике становится таким же мобильным, как и обычный капитал. И он стекается туда, где лучше условия для его реализации. В теории, из нашей страны, где люди намного образованнее, чем необходимо ее экономике, этот капитал должен утекать ручьями. Между тем, официальная статистика МВД по миграции большого оттока не показывает. По данным за 2019 год, из Беларуси уехало 15,2 тыс. человек.

Однако эта цифра далека от реальности, она показывает лишь тех эмигрантов, которых зарегистрировало МВД. Многие люди живут за границей и никаких сведений о себе органам внутренних дел не предоставляют. Выявить этих граждан помогла перепись населения: она насчитала на 41 тыс. белорусов меньше, чем в текущем учете Белстата. Глава ведомства Инна Медведева объяснила, что «это те люди, которые уехали за границу на год и более». Каков уровень образования и квалификации этих людей, мы не знаем, но можем догадываться.

Настораживает также еще одна цифра: разница между трудоспособным населением в трудоспособном возрасте и занятым населением – в 2018 году она составила порядка 1 млн человек. Можно предположить, что многие из этого миллиона либо заняты в теневой экономике, либо уехали.

Если бюджет затянет пояса?

Печально, что Беларусь вкладывает в медицину и образование, но не получает от этого должного экономического эффекта. Не используя свой человеческий капитал в полной мере, страна может его попросту растерять, предупреждают эксперты.

«И Беларусь в целом, и все регионы, кроме Минской области, имеют более низкий валовой национальный доход на душу населения, чем тот, который соответствует их уровню человеческого развития. Опасность такой ситуации в том, что у страны может не хватить ресурсов удерживать достигнутый уровень человеческого развития», — говорится в работе «Конкурентоспособность регионов Беларуси» Исследовательского центра ИПМ.