Министр японского кабмина по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото впервые допустила возможность переноса Игр, запланированных на период с 24 июля по 9 августа.

По ее словам, главным критерием в принятии решения должен стать уровень риска заражения коронавирусом. В Японии эпидемия затронула уже тысячу человек, 20 из них скончались.

Контракт на проведение Олимпиады предусматривает возможность изменения сроков проведения соревнований, добавила Хасимото.

Ранее функционеры Международного олимпийского комитет утверждали, что эпидемия не отразится на сроках проведения Олимпиады. При этом в ряде СМИ допускали, что соревнования могут пройти без зрителей.