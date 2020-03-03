Юрий Назаров назначен Заместителем Премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял 3 марта президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.

Александр Лукашенко отметил, что поручал Главе Администрации президента предварительно обсудить соответствующий вопрос с Юрием Назаровым. «Он мне вчера доложил о вашем разговоре и вопросах, которые вас волнуют в связи с этим», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что традиционно назначение людей на такие ответственные должности предваряет личная встреча у президента: «Практика у нас такова: при решении подобных вопросов я приглашаю сюда людей. Тем более, такого уровня. Я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы обозначили в разговоре с Главой Администрации».

Президент отметил: Юрию Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление. Это нефтехимический комплекс. «Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», — сказал Александр Лукашенко.