Носить медицинские маски здоровым людям не нужно — они требуются только уже заболевшим, а для профилактики не подходят.

Медицинских масок в минских аптеках утром во вторник по-прежнему нет, сообщает корреспондент после посещения нескольких торговых объектов и анализа данных на сайте поиска лекарств в Беларуси, пишет Sputnik.

Медицинские маски в столичных аптеках раскупили в пятницу на фоне сообщения о появлении в Беларуси первого случая коронавируса. С тех пор этот товар в аптеки не поступал.

«Масок нет», — говорится в объявлении на двери одной из аптек в Минске.

В другой аптеке, расположенной в центре города, признали: про маски стали спрашивать очень часто, однако пока их в продаже нет. «Когда будут — не знаю», — рассказала провизор.

Сервис онлайн-поиска лекарств также подтвердил: медицинских масок в Минске нет.

Ранее чиновники обещали, что в аптеки Минска в понедельник завезут миллион масок. Впрочем, на сегодня их в продаже нет.

Стоит отметить, что значительную часть масок купили так называемые спекулянты. Сегодня многие особенно креативные перепродают средства защиты на интернет-площадках, цена доходит до 20 рублей.

Согласно рекомендациям ВОЗ, носить медицинские маски здоровым не нужно — они требуются только уже заболевшим. В целях же профилактики в масках нет нужды. Кроме того, необходимо их правильно использовать и утилизировать.