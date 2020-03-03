Разработка новой логистики поставок нефти не менее важна, чем поиск новых поставщиков.

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании по вопросам поставок нефти в нашу страну, сообщает пресс-служба президента.

«Пора окончательно принять тот факт, что в энергетических вопросах следует рассчитывать только на себя, а в критический момент даже ближайший партнер будет руководствоваться лишь логикой собственных интересов», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси есть два крупных и развитых предприятия по переработке нефти: заводы в Новополоцке и Мозыре, выпускающие качественную и конкурентоспособную продукцию, которая востребована на внешних рынках. С учетом их расположения глава государства напомнил о задаче по диверсификации поставок и возможных маршрутах. Один из них — через Украину по нефтепроводу Одесса — Броды, второй — через порты на Балтике.

«Необходимы комплексные и системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями — собственниками сырья», — поставил задачу президент.

«Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портов Балтики и из Одессы. Это будут три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться», — заявил глава государства.

В плане поставок с балтийского направления он уверен в возможности решить вопрос с улучшением логистики, в первую очередь по поставке трубопроводным транспортом.

«Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам», — сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что были очень серьезные заявления и намерения со стороны США.

«С госсекретарем я на эту тему говорил — помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти.

Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти», — сказал Александр Лукашенко.

«В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики, — уточнил он. — Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100—120 млн мы сами найдем на эти перемычки».

«Поэтому надо просто шевелиться», — подчеркнул президент.