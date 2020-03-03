Как Беларусь торговала с Африкой

Египет в лидерах, а Кения – портит картину.

Торговое сальдо Беларуси со странами Африки в прошлом году было положительным, но прорыва не произошло, – такой вывод следует из данных, опубликованных Национальным статистическим комитетом Беларуси.

Лидером по объему товарооборота и импорта белорусских товаров по итогам 2019 года остался Египет. Это – единственная африканская страна, поставки в которую продукции из Беларуси превысили 100 млн долларов (116,5 млн долларов). Продажи по сравнению с прошлым годом выросли почти на половину (на 40%). Положительное сальдо составило свыше 90 млн долларов.

Египет, который стал первой страной из дальней дуги, которую в этом году посетил Александр Лукашенко, считается плацдармом белорусских предприятий на «Черном континенте». Однако структура экспорта даже в Египет монотоварна: 95 млн долларов в нем – это металлопродукция. Металлопродукция преобладает в поставках в еще несколько стран (например, в Сенегал).

Важное место в экспорте в Африку занимают калийные удобрения, которые составляют основные объемы отгрузок на рынки Марокко, Кот-д’Ивуар, Мали и многих других стран. От того, какие объемы удобрений закупают эти страны в Беларуси, в основном зависят годовые перепады в статистических показателях.

Как видно из таблицы, экспорт в 2019 году вырос на шесть из 10 важнейших экспортных рынков Беларуси в Африке. С подавляющим числом партнеров на континенте у нашей страны положительное сальдо. Страной, которая больше всех «портит» его, является Кения. В прошлом году она стала источником поставок в Беларусь свежих цветов на сумму 38 млн долларов, из-за чего отрицательное сальдо с Кенией по итогам 2019 года составило почти 35 млн долларов.

Топ-10 крупнейших экспортных рынков Беларуси на африканском континенте в 2019 году