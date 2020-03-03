Принц Гарри, который вместе со своей супругой Меган Маркл в январе объявил о том, что снимает с себя королевские обязанности, находится сейчас на территории Соединенного Королевства.

Им с женой необходимо в последний раз предстать в качестве членов королевской семьи во время официального мероприятия. Титулы за супругами сохраняются до конца марта.

Как стало известно из иностранных таблоидов, действующая королева Великобритании Елизавета II сообщила своему внуку о том, что он может вернуться в семью монархов в любое время.

Зарубежные СМИ ссылаются на источник, близкий к королевскому двору.

Сообщается, что Елизавета II предложила Гарри и его супруге Меган Маркл вновь стать членами семьи.

Известно, что королева и принц Чарльз скучают по девятимесячному Арчи, который останется во время визита герцогов Сассекских на территории Канады на попечении няни.

Меган Маркл в скором времени должна присоединиться к супругу, прилетев в Великобританию. В иностранной прессе сообщалось о том, что британцы остались не довольны решением герцогини оставить сына в Канаде.