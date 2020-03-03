Крупнейший частный автопроизводитель Geely в Китае начал заниматься спутниковым бизнесом. За последние десять лет китайский автомобильный гигант Geely расширил сферу своей деятельности, включив в нее все, от грузовиков до скоростных поездов, пассажирских беспилотников и Volvo. Но его новейшие усилия могут связать все это воедино, поскольку Geely только что объявила, что собирается построить свою собственную спутниковую сеть, чтобы сделать так называемую «интеллектуальную трехмерную мобильную экосистему».

Позднее в понедельник Geely объявила, что построит производственный комплекс и центр тестирования спутников в портовом городе Тайчжоу в провинции Чжэцзян, который китайский гигант называет домом. Объект будет способен создавать «разнообразные спутниковые модели», некоторые из которых могут создаваться и не для Geely.

Geely говорит, что начнет запуск спутниковой сети уже в конце этого года, но не сказал, насколько она будет большой. Reuters сообщает, что компания вкладывает в проект около 326 миллионов долларов и в конечном итоге будет производить 500 спутников в год.

По словам Geely, эти низкоорбитальные спутники будут поддерживать высокоскоростную передачу данных, точную навигацию и облачные вычисления. Кроме того, они будут обеспечивать быстрые беспроводные обновления своих транспортных средств, а также «доставку контента» владельцам автомобилей компании.

Geely говорит, что навигационная часть может быть особенно полезной, поскольку современные спутники GPS имеют точность только до нескольких метров благодаря их высоким орбитам. Низкоорбитальные спутники, утверждает Geely, могут работать с точностью до сантиметра. «Эта точность важна не только для автомобилей, но и для беспилотников», — сказал представитель компании.

Если и когда мир когда-нибудь начнёт заполняться автономными автомобилями, спрос на соединения может выйти далеко за рамки того, что есть сегодня. Тогда наличие собственной спутниковой сети для поддержки этого спроса может стать решающим преимуществом перед конкурентами. Аналитики с Уолл-стрит даже неоднократно спрашивали об этом генерального директора Tesla Элона Маска, поскольку его другая компания, SpaceX, начала строить свою спутниковую сеть Starlink. Однако Маск сказал, что в ближайшей перспективе он не видит преимущества в работе Tesla со спутниками Starlink. Просто потому что требуемое аппаратное обеспечение будет слишком большим для автомобиля.