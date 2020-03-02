Концерн «Беллегпром» предлагает урегулировать работу магазинов секонд-хенд. Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ заявила глава концерна Татьяна Лугина. Однако, по ее словам, «с этим направлением деятельности не так просто разобраться», поскольку только в 2019 году товара категории секонд-хенд «было завезено на 78 миллионов».

Лугина напомнила, что концерн уже хотел закрыть такие магазины. Сейчас же она выступает за то, чтобы «если не закрыть их, то вынести из областных центров, крупных городов, с центральных улиц».

В этом, по ее мнению, будет проявление честной конкуренции.

«Если наши предприятия выдерживают все требования техрегламентов, мы проверяемся на все показатели безопасности одежды, хочется, чтобы на рынке все так работали», — сказала Лугина.

Как рассказала глава концерна, за 2019 год экспорт его продукции снизился примерно на 6%.