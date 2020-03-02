В Буда-Кошелевском районе будут судить 15-летнего подростка, который убил одноклассника на перемене, сообщает издание «Сильные Новости».

В деревне Николаевка Буда-Кошелевского района на перемене повздорили одноклассники. Словесный конфликт перерос в драку, во время которой один из них несколько раз ударил руками и ногами по телу другого. Парень потерял сознание.

В школу тут же вызвали «скорую». Чтобы не тратить время на ожидание, директор нашел транспорт, чтобы побыстрее госпитализировать школьника и оказать ему помощь. Однако этого оказалось мало — подросток умер по дороге в больницу.

Как сообщили в прокуратуре, подросток «причинил потерпевшему по неосторожности тупую травму рефлексогенной зоны шеи, что привело к остановке сердца».

Возбуждено уголовное дело.