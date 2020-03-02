В Москве у приехавшего из Италии россиянина подтвердился коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19. Там отметили, что его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме, передает «Интерфакс».

«По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии», — сообщили в штабе. В Россию он вернулся 23 февраля, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.

Предположительно речь идет о сотруднике Российского футбольного союза Давиде Берове, который прилетел в Москву из Милана. По данным «Новой газеты», самому пациенту пока не сообщали о диагнозе.

Лица, с которыми заболевший ездил в Италию и общался после возвращения, находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование, сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что Берова госпитализировали в Инфекционную клиническую больницу N1 в общую палату с еще шестью пациентами и только потом перевели в изолированный бокс. По словам других пациентов, главврач попросил молодого человека заявить приехавшей с проверкой комиссии, что он якобы лежал в отдельной палате.

Еще одна пациентка больницы подтвердила, что все госпитализированные с подозрением на коронавирус размещены в общих палатах, при этом они носят обычные маски и вынуждены самостоятельно соблюдать все меры предосторожности. Россиян, которые вернулись в Москву тем же рейсом из Милана, что и заболевший пассажир, также поместили на домашний карантин, запретив выходить и общаться с посторонними.