В этом году Минск может стать самым троллейбусным городом мира. Пока мы вторые после российской столицы, но Москва очень активно переходит на электробусы. А протяженность минской контактной сети уже достигает 530 километров. Самое время тоже переходить на электрически зарядный вид транспорта. Транспорт будущего.

Но живём мы пока в настоящем и пользуемся машинами с привычным двигателем внутреннего сгорания. А что касается прошлого – электромобиль был создан раньше дизельного и бензинового мотора. Сегодня количество «тихих убийц нефти» в мире – именно так называют электромобили – приближается к 10 миллионам. А что же будет тогда с топливом и ценой на него? Хороший вопрос и самое главное – волнующий всех.

Актуальные цены на 95-й бензин в Европе. Так вот, разница в цене на литр иногда превышает один евро! В России, например, литр бензина стоит 68 евроцентов, а в Нидерландах – уже 1 евро и 77 центов. Из чего складывается цена на топливо – каждая страна определяет самостоятельно. Вот богатая нефтью Норвегия решила, что не может позволить платить своим гражданам слишком дёшево – и цена в 1 евро и 72 цента. Наличие своей скважины ещё ничего не значит. Здесь другие обстоятельства. Например, Бельгия и Нидерланды рядом, а бензин в Бельгии дешевле на 33 евроцента. Вообще, в Европе практически не осталось стран, где цена литра бензина была бы меньше одного евро. Исключение – Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Россия и Беларусь.

Из чего же складывается цена на топливо у нас и почему она время от времени меняется на копейку? На обычной заправке поясняют, что цена литра топлива складывается из трёх факторов: себестоимость сырья, то есть, нефти, себестоимости производства топлива и курса национальной валюты.

Вот такое определение цены от концерна «Белнефтехим», где, кстати, на этой неделе также сообщили, что в марте со стороны Украины в Беларусь тоже ждём нефть. Переговоры уже состоялись с одной азербайджанской и сразу пятью российскими компаниями. И они готовы поставлять нефть в сторону Мозыря.

Таким образом, те альтернативные пути доставки нефти в Беларусь, о которых говорили в конце прошлого и начале этого года найдены. Норвежская нефть уже пришла в Беларусь через Клайпеду. На подходе ещё два танкера. И вот со стороны Чёрного моря тоже найден вариант. А ещё в «Белнефтехиме» заявили про «тектонический сдвиг» в ответ на то, что Польша решила запустить одну из веток магистрального нефтепровода «Дружба» в обратном направлении, в сторону Беларуси. Речь идёт о прокачке шести миллионов тонн нефти в год.