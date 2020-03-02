Триумфатор чемпионата Европы в Раубичах Сергей Бочарников после победы в гонке преследования признался, что прежде не испытывал столь сильных чувств на дистанции.

В суперспринте мне приходилось до последнего биться за золотую медаль, а здесь, хоть и тяжелый был финишный круг, но я ехал один. Такого еще никогда не было, чтобы я выходил с таким запасом, финишировал с флагом. Наверное, эта победа приятнее.

Две золотых медали — такого еще не было у меня никогда. Посмотрим, насколько это придаст сил. Может быть, даже лучше уже не думать об этом, а сосредоточиться на будущих гонках. Мне кажется, не очень хорошо, когда ты долго цепляешься за свои старые победы. Это немного отвлекает, нужно идти вперед, концентрироваться на том, что тебя ждет впереди, — сказал Бочарников в эфире СТВ .